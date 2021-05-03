Haşiroğlu Tarhana tam kapanma döneminde paket servis sitemine geçti
Haşiroğlu Tarhana tam kapanma sürecinde paket servis sistemine başladı.
KAHRAMANMARAŞ 03.05.2021, 16:27 03.05.2021, 18:14
Kahramanmaraş’ın tarhanasını Türkiye ve dünya pazarına tanıtan Haşiroğlu Gıda vatandaşlar evlerinde kalsın diye paket servisi sistemiyle çalışıyor.
Özellikle firik tarhana mevsiminin de gelmesiyle vatandaşların iftardan sonra ağızlarını tatlandırmak için paket servisi yapan Haşiroğlu tarhana 1 kilo firik alanlara yanında hediye olarak paket rivas tarhana cips hediye ediyor.
Aksu Haber’e paket servis sistemini anlatan Haşiroğlu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Samet Çiftaslan açıklamasında vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak için bayram sonuna kadar paket servis sistemine geçtik dedi.
Çiftaslan, konuşmasının devamında haşiroğlu gıdanın geliştirmiş olduğu cips tarhanalarında vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.
HABER – EMRE ATAÇ
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