Haşiroğlu Tarhana’da yöresel ürünleri tanıttılar!

Bu anlamda haşiroğlu Tarhana’ya gelen ekip burada yöresel maraş tarhanasını ve diğer çeşitlerinin yapım aşamalarını çekti.

Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Samet Çiftaslan, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “böyle bir programda yöresel lezzetimiz olan Maraş tarhanasını tanıtmaya devam ettik.” ifadelerine yer verdi.