Haşiroğlu Tarhana’da yöresel ürünleri tanıttılar!
Kahramanmaraş’ın tarihini ve yöresel lezzetlerini `Ayrıcalıklı Rotalar’ programında tanıtmak için kente gelen Tarihçi-Seyahat Yazarı, Profesyonel rehber ve program sunucusu Saffet Emre Tonguç ve ekibi, yöresel lezzetleri tanıttı.
KAHRAMANMARAŞ 24.04.2022, 13:29 24.04.2022, 16:18
Bu anlamda haşiroğlu Tarhana’ya gelen ekip burada yöresel maraş tarhanasını ve diğer çeşitlerinin yapım aşamalarını çekti.
Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Samet Çiftaslan, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “böyle bir programda yöresel lezzetimiz olan Maraş tarhanasını tanıtmaya devam ettik.” ifadelerine yer verdi.
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