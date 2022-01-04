Hasta başvurusu yüzde 60 arttı!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Yıl Boyunca Birçok Başarılı Operasyona İmza Atarken Sunduğu Hizmet Kalitesi Ve Tecrübeli Kadrosuyla Vatandaşa Umut Oldu.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2022, 15:06 04.01.2022, 18:36
Ksü Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Üniversite Hastanesinde Bir Önceki Yıla Göre Hasta Başvurusunun Yüzde 60 Oranında Arttığına Vurgu Yaptı.
Rektör Can Çok Özel Ameliyatların Üniversite Hastanesinde Artık Gerçekleştirildiğini Söyledi.
Rektör Can Son Olarak Hasta Ve Hasta Yakınlarının Memnuniyeti İçin Hastane İçerisinde Birçok Çalışma Yapıldığına Dikkat Çekti.
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