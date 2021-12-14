Hastane Kampüsüne Yeni Bulvar İnşa Ediliyor
Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Gaziantep Karayolu 1,6 kilometre uzunluğa ve 40 metre genişliğe sahip yeni bir bulvar inşa ediyor. Kazı çalışmaları gerçekleştirilen arterin 2022’de tamamlanması hedefleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2021, 16:44
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım ağını geliştirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Gaziantep Karayolu arasında inşa edilecek yeni bulvar için kazı çalışmaları başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından çalışmaların hızla devam ettiği yeni arter, 1,6 kilometre uzunluğa ve 40 metre genişliğe sahip olacak. Zemin iyileştirme ve kazı çalışmaları süren arterin 2022’de tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.
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