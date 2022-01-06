Hatay Dörtyol’da en çok tercih edilen alışveriş merkezi Hasırcıoğlu AVM

Binlerce ürün ile müşterilerine geniş bir alışveriş yelpazesi sunan Hasırcıoğlu AVM, kaliteli hizmet anlayışı, müşteri memnuniyeti önceliğiyle her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Kaliteli ürünleri en uygun fiyata sunarak müşterilerinin yüzünü güldüren Hasırcıoğlu AVM Hatay Dörtyol’da da en çok tercih edilen alışveriş merkezi olma özelliğini de taşıyor.

Mağaza ve kampanyalar hakkında Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Hasırcıoğlu AVM Dörtyol Şube Müdürü Selçuk Şimşek Hasırcıoğlu AVM olarak elden taksitle, esnek ödeme şartlarıyla hizmet vermemiz en büyük avantajımızdır diye konuştu.