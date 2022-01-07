Bu kapsamda, vaka artışını engelleme amacıyla aşıların daha önce altı ay olan hatırlatma doz aralığı üç aya indirildi.

Aşılama süreciyle ilgili ayrıntıları aksu haberle paylaşan KSÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve KSÜ COVİD-19 Direktörü Doç. Dr. Selçuk Nazik, 3. Doz aşılanmanın daha etkili olacağını söyledi