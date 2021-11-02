Hava-İş'te 3'üncü dönemine seçilen Tatlıbal Kahramanmaraş’ı gururlandırdı

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) 29. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Mevcut Kahramanmaraşlı hemşerimiz genel başkan Ali Kemal Tatlıbal ve listesindeki adaylarla yola devam kararı alındı. Göreve geldiği 2013 yılından bu yana başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Tatlıbal, özellikle pandemi döneminde üyelerinin haklarını olağan üstü bir gayretle koruyarak büyük takdir toplamıştı. Pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşayan Dünya Havacılık Sektöründe çok ciddi işten çıkarmalar yaşanırken, Tatlıbal yönetimindeki Hava-İş, üyelerinin yanında dimdik durmuş ve işten çıkarma vakası yaşanmamıştı.

Bu başarıların ardından 29'uncu Olağan Genel Kurula tek aday olarak giren Tatlıbal, gerçekleştirilen oylama sonrasında 3'üncü kez üst üste genel başkanlığa seçildi.

Başarılı yönetimiyle dikkat çeken Tatlıbal, oylama sonrasında yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tatlıbal, konuşmasında şunları söyledi: "Sendikamızın 29. Olağan Genel Kurulunda, bizleri tekrar Genel Başkanlık makamına layık gören tüm üyelerimize ve Genel Kurulumuza teşrif eden tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Özellikle altını çizmek istediğim bir husus var. Pandemi sürecinde dünya havacılık tarihinin gördüğü en zorlu günleri yaşadık. Bu günlerde bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın da tensipleriyle THY ile uygun oranlarda anlaşarak maaş kesintisi, ücretsiz izin ve işten çıkarma gibi süreçleri yaşamadın krizi başarılı bir şekilde atlattık. Yaşanan maaş kesintilerini de üyelerimize iade ettirerek bu başarıyı taçlandırdık. Şimdi yeni döneme ve yeni hizmetlere Ya Bismillah" dedi.

Tatlıbal, Genel Kurul'a katılan 163 delegenin tamamının oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi.

Bizler de Aksu TV ailesi olarak Ali Kemal Tatlıbal'ı tebrik ediyor ve görevinde başarılar diliyoruz.