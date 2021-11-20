Havalar soğudu, tezgâhlar balık ile doldu!

Çupra, levrek, çinekop tezgahlardaki yerini alırken fiyatları da geçtiğimiz sezonla hemen hemen aynı. Bu Sezonun balığı ise hamsi.

Uzmanlar içerdiği sağlıklı yağlar ve zengin vitamin kaynağı olması nedeniyle yetişkinlerin ve özellikle de çocukların haftada en az 2-3 defa tüketmesi gereken bir besin kaynağı olarak görüyor.

Çupra, levrek, çinekop tezgahlardaki yerini alırken fiyatları da geçtiğimiz sezonla hemen hemen aynı. Bu Sezonun balığı ise hamsi.

Uzmanlar içerdiği sağlıklı yağlar ve zengin vitamin kaynağı olması nedeniyle yetişkinlerin ve özellikle de çocukların haftada en az 2-3 defa tüketmesi gereken bir besin kaynağı olarak görüyor.