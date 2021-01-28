Havalı silahlar takımından büyük başarı!
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Erdoğan Karaöz Türkiye Kupası 12-17 Ocak 2021 tarihlerinde Mersin Erdemli Atış Poligonunda düzenlendi.
Kupaya katılan sporcularımız gösterdikleri performans ile göz doldurdular.
Sporcularımızdan Zerda Kaynak Yıldız Bayanlar Türkiye Şampiyonu, İklimay Akkayun Yıldız Bayanlar Türkiye İkincisi, Ahmet Arda Cura Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonu, Kemal Metkan Akalın -Sefa Bayraktar- Ahmet Arda Cura dan oluşan Yıldız Erkekler Takımı Türkiye Şampiyonu, Emirhan Tuğsat-Abdulkadir Kılıç-Kaan Alkış’tan oluşan Genç Erkek Takımı Türkiye Üçüncülüğü Dereceleri elde ettiler.
Başarılı Sporcularımız ve Antrenörleri Yusuf Tuğsat Şampiyona dönüşü Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Boz’u ziyaret ettiler. İl Müdürümüz Cemil Boz elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Sporcularımızı ve Antrenörümüzü tebrik ederek başarılarının devamını temenni ettiler.
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