Havuçlu pilav ve tas pilavının o eşsiz tarifini sizler için araştırdık!

Aksu TV’ye kapılarını aralayarak saray mutfaklarının ve ramazan sofralarının en özel lezzetlerini buluşturan durdiye Duygu Şan ve Rukiye Demir kardeşler maraş tabiri ile acem pilavı ve tas pilavının sırrını aksu haber’e paylaştılar.

İki kardeş bu eşsiz lezzetin yapılış aşamasını paylaşırken geçmişi hakkında da bilgiler verdi.

Uzun bir özveri sonrasında maraş bakır tabaklarda servis edilen bu özel lezzetler adeta büyüledi.