Hayalimde Eğitim var Afşin…
Afşin Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Hayalimizde Eğitim Var’ projesini hayata geçirdi. Ulusal medyada da gündem olan proje eğitime yapılan yatırımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
KAHRAMANMARAŞ 21.03.2022, 12:26 21.03.2022, 12:51
Afşin Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Hayalimizde Eğitim Var’ projesini hayata geçirdi. Ulusal medyada da gündem olan proje eğitime yapılan yatırımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Okullarda eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılmasının amaçlandığı proje kapsamında 11 alanda öğrencilere destek veriliyor. Bunlardan biri de bocce sporu, proje kapsamında bocce’yle tanışan bakraç ortaokul öğrencileri düzenlenen turnuvada il ikincisi oldu.
Ilçe milli eğitim müdürlüğü koordinesinde sürdürülen eğitimler sonunda öğrenciler kısa sürede başarı sağladı.
Afşin belediyesi sınava hazırlanan öğrencilere sanal dershane eğitimi de veriyor
Afşin belediyesi 54 okulda 11 bin öğrenciye sportif destek sağlayacak
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