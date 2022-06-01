Hayat Boyu Öğrenme Haftası açılış programı yapıldı!
Kahramanmaraş'ta 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası açılış programı yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.06.2022, 16:13 01.06.2022, 19:05
Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında planlanan etkinliklerin açılış programı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un katılımı ile gerçekleştirildi.
Halk Eğitimi Merkezlerinin katkılarıyla Millî İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış programına Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, öğretmen ve kursiyerleri ile vatandaşlar katıldı.
Kahramanmaraş Halk Eğitimi Merkezlerinin halk oyunları gösterisinin ardından Kahramanmaraş Halk Eğitimi Merkezi Müzik Topluluğu’nun müzik dinletisi eşliğinde stant gezileri gerçekleştirildi.
Namaz Vakti 01 Haziran 2022
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|70
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|70
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|62
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|58
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|51
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|50
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|36
|49
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|36
|49
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|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
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|36
|44
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|36
|38
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|12
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|O
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|1. M.City
|38
|93
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|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
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|38
|71
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|38
|69
|6. M. United
|38
|58
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|38
|56
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|38
|52
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|51
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|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
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|38
|48
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|38
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|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
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|38
|38
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|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
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|38
|48
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|47
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|38
|46
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|38
|42
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|38
|42
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|38
|42
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|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
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|38
|38
|19. Levante
|38
|35
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|38
|31