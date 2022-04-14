Hayat pahalılığı spotçuları da vurdu
Sıfır eşya almanın gittikçe zorlaşmasının ardından vatandaşların 2. el eşya satan spotçulara yönelmesi bekleniyordu. Fakat düşünülen olmadı ve hayat pahalılığı spotçuları da etkiledi.
KAHRAMANMARAŞ 14.04.2022, 11:51 14.04.2022, 19:24
Kahramanmaraş halkı hali hazırdaki eşyasını değiştirmemeyi tercih etti.
Sıfır eşyadaki pahalılığın kendi satışlarını artırmadığını ifade eden spotçular, vatandaşların 2. el eşyaya ilgi göstermediğini söyledi.
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