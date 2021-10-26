“Hayata Şiirden Bakmak” konulu Konferans düzenlendi

Mehmet Akif Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TÜGVA Kahramanmaraş Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, “gençlere yönelik faaliyetlerimiz artarak devam ediyor” dedi.

Hukukçu Eğitimci Yazar Hayati İnanç, bir kez daha kahramanmaraş’ta olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.