“Hayata Şiirden Bakmak” konulu Konferans düzenlendi
TÜGVA Kahramanmaraş’ın organizasyonu ile Hukukçu Eğitimci Yazar Hayati İnanç’ın katıldığı “Hayata Şiirden Bakmak” konulu Konferans düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 26.10.2021, 16:18 26.10.2021, 18:55
Mehmet Akif Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
TÜGVA Kahramanmaraş Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, “gençlere yönelik faaliyetlerimiz artarak devam ediyor” dedi.
Hukukçu Eğitimci Yazar Hayati İnanç, bir kez daha kahramanmaraş’ta olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
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