Hayati İnanç, İftar Vakti programına konuk oldu!
Pandemi nedeniyle kültür ve sanat etkinliklerini dijital ortama taşıyan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ekranların sevilen yüzü şair ve yazar Hayati İnanç’ı İftar Vakti programında ağırladı.
KAHRAMANMARAŞ 09.05.2021, 15:27 09.05.2021, 18:06
Yedi güzel adam edebiyat müzesi önünde gerçekleşen programda İlahi aşkı, divan edebiyatından verdiği örneklerle anlatan Hayati İnanç ile Sunucu Mehmet Yaşar keyifli sohbeti Aksu TV izleyicilerden büyük ilgi gördü.
Programın ikinci bölümünde bu güzel muhabbete daim olan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programa katıldığı için hayati inanç’a teşekkür etti.
Şiir ve muhabbetleriyle 7'den 70'e gönüllerde taht kuran Hayati İnanç, burada büyükşehir belediyesi’nin gençler için yaptığı yatırımı takdir ederek şunları söyledi.
“Başkanım burada yaptığınız işlere bakıyorum da Gelecek seçimi hesap eden adam bunlarla uğraşmaz.”
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