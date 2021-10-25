Toplamda 150 yayınevinin binlerce eseriyle yer aldığı kitap fuarında, aynı zamanda birbirinden kıymetli 200 yazar da kitapseverlerle buluşuyor.

Bu kapsamda Tarihçi Yazar Hayati İnanç kitap fuarında okurları ile bir araya geldi.

Kafum fuar alanı bahçesinde düzenlenen söyleşiye ise okurları yoğun ilgi gösterdi. Kitap fuarında okurlarıyla buluşan İnanç, söyleşisiyle dinleyenlere keyif dolu anlar yaşattı.