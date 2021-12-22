Hayati İnanç, öğrencilerle buluştu!

Mehmet Akif Kültür merkezinde düzenlenen programda, Kahramanmaraş’ta Gençlik Spor Bakanlığının çeşitli yurtlarında kalan 1000’e yakın öğrenci Hayati İnanç’ın söyleyişine katıldı.

İnanç, Burada keyifli vakit geçiren öğrencilere, yaşantılarını, dijitalleşmenin topluma zararlarını ve birçok tecrübesini paylaştı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Sütçü İmam Yurdu Müdür Yardımcısı Gül Seda Kirişçi, “öğrencilerimize yönelik hazırlamış olduğumuz sosyal etkinlikler artarak devam edecektir” dedi.