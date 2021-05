Hayati İnanç'tan Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nden canlı yayınlanan programın özel konuğu olan Eğitimci Yazar Hayati İnanç, Kahramanmaraş’ı şu sözlerle anlattı.



“Bir şehir Başkent olunca bir gün bile olsa kıyamete kadar o Heybet üstünde olur. Kahramanmaraş onlardandır en çok sevdiğim yerlerden biridir Kahramanmaraş hem de çok güzel bir gün de gelmek nasip oldu Hakikaten çok güzel bir yerdeyiz Elhamdülillah Cenab-ı hakka şükrediyorum.



Kahramanmaraşlıların hem Kadir gecelerine hem yaklaşan bayramlarını tebrik ediyorum. Şerefü'l mekân bil Mekin denilmiştir bir yerin bir memleketin şerefi üstünde bulunanlarladır. Kahramanmaraş’ın ahalisi de gönlü zengin insanlardır. Değerlerimize sıkı sıkıya bağlı olunan birkaç yerden biridir Kahramanmaraş. Bütün Türkiye'de Yani bugün bir rahatsızlığınız olsa da seferilikten dolayı oruçlu olmasanız falan zor dolaşacağınız utanacağınız birkaç şehir varsa biri Kahramanmaraş’tır. Ben Kahramanmaraş’ı her yönüyle her şeyiyle çok severim sucuğuyla, tarhanasıyla, un sucuğuyla bilhassa tatlısıyla, biberi ile bilhassa her şeyle çok severim. Kahramanmaraş köklü kültürü birikimi olan yerlerimizden biri.



“Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ne Bakmaya Doyamadım”



Kahramanmaraş’ta dikkatimi çeken son zamanların abartılı yüksek binaları ile perişan olmuş modern mimari tarzı yok. Mümkün Mertebe korunmaya çalışılmış. En azından bir bölgesi bu noktada ısrarla İnşallah devam eder. Şuan bulunduğumuz mekân Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi o kadar güzel restore edilmiş ki bakmaya doyamadım. İşte Kahramanmaraş’ın şanına yakışan da bu yani böylesi yakışır buraya Allah nazardan korusun vesselam teşekkür ederim.” Muhabir: Gökhan Çalı