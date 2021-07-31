Hayatı karavana sığdıran adam Kahramanmaraş’ı gökyüzünden görüntüledi!

Aslen Ordu’lu olan Kamil Yılmaz’ın yolu Kahramanmaraş’a düştü. Ülkemizin tek İstiklal Madalyalı şehri Kahramanmaraş’ın tarihi ve doğal güzelliklerini görüntüleyen Yılmaz, en son geldiği Afşin’de Gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu macera 2019 yılında çok güzel bir kariyeri bırakmakla başladı.Çok güzel bir kariyer,çok güzel bir maaş. Bunun yanında yapabildiğim onlarca aktiviteyi bırakıp 7 metrekarelik bir alana kendimi sığdırabildiğim zaman başladı. Temmuz 2020’de yola çıktım ve hala da yoldayım diyen Video İçeriği Üreticisi Kamil Yılmaz, Özellikle de köyleri gezmeyi çok seviyorum. İlleri,ilçeleri insanlar biliyorlar. Ben ise daha çok köylülerin,çobanların yada yerlisinin bildiği ama insanların çok da bilmediği şeyleri insanlara göstermeyi seviyorum dedi.

Kahramanmaraş’ta Ali Kayası,Andırın’da Galgamaç Şelaleleri,Göksun’da Kanyon ve Vadiler,Afşin’de ise Ashab-ı Kehf,Hurman Kalesi,Ayrandede Şelalesi ve Sahren gibi tarihi ve turistik noktaları gökyüzünden çeken Kamil Yılmaz, Şehriniz keşfedilmemiş güzelliklerle dolu. Şu ana kadar yapılan çekimleri de izledim ve o çekimlerin dışına çıktım dedi.

Sadece çekim yapmakla kalmayıp mekanları bizzat yaşayan Kamil Yılmaz, en son gerçekleştirdiği Afşin’de ki Sahren’de Çeliklenme dalışı ile izleyenleri büyüledi.

Çekimleri sabah saatlerinde gerçekleştiren Yılmaz, hareket eden canlılardan çok hareketsiz ancak duruşuyla bizlere çok şey anlatan mekanların çekimlerini yapıyor.

SONSUZ KEŞİF adıyla YouTube ve Instagram hesaplarından paylaşımlar yapan Kamil Yılmaz, her gün farklı bir noktada güneşin doğuşuna şahit oluyor.