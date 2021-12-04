Hayatını kaybeden 3 kardeş yan yana toprağa verildi

Pazarcık İlçesine bağlı Ahmet Bozdağ Mahallesi Kartalkaya Bulvarı üzerinde ikamet eden Suriye uyruklu F.Z.E. (22) Aile Sağlık Merkezine gittikten sonra evde çocukları olan Talip (2), Abdunnasır (3), Muhammet Rida Şakir (5), ikamette çıkan yangında yoğun dumana maruz kalarak hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan cenazeler, bugün Hacı Ahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.