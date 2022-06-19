Haydi Çocuklar Şenliğe!

Şehirde 7’den 70’e tüm yaş gruplarına yönelik çeşitli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ‘Çocuk Şenliği’ düzenliyor.

Şenlik kapsamında ‘Maşa ile Koca Ayı’ adlı çocuk tiyatrosu Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik ile miniklerle buluştu.

13.00 - 15.00 - 17.00 olmak üzere üç seans şeklide minik tiyatro severlerle bir araya gelen maşa ve koca ayı gösterisi öncesi bir dizi etkinlik düzenlendi.

Daha sonra minik tiyatro severeler maşa ve koca ayı ile bir araya gelerek doyasıya eğlendikleri ulatamayacakları bir gün yaşadı.