Haydi Çocuklar Şenliğe!
Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ‘Çocuk Şenliği’ düzenleyecek. 23 – 24 Nisan tarihlerinde Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek programa tüm çocuklar davet edildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ‘Çocuk Şenliği’ düzenleyecek. 23 - 24 Nisan tarihlerinde 12.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ‘Çocuk Şenliği’nde çeşitli yarışmalar, birbirinden eğlenceli atölyeler, şişme oyun alanları, yüz boyama etkinliği, Karagöz – Hacivat kukla gösterisi ve animasyon gösterileri miniklerle buluşacak. Alanda yer alacak şişme maskot ve palyaçolarla da minikler keyifli zaman geçirecek. Ayrıca şenlikte katılımcılara ücretsiz pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edilecek. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek şenliğe ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “23 - 24 Nisan tarihlerinde Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek ‘Çocuk Şenliği’ne tüm çocuklar davetlidir” ifadelerine yer verildi.
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