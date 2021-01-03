Haydi Kahramanmaraş birlik zamanı!

Ekonominin can damarları olan yerel esnafın, geçirdiği bu zor dönemde KMTSO, yerel esnafına sahip çık Kahramanmaraş diyerek başlattığı kampanya ile Kahramanmaraşlı esnafların yanında olmuştu.

Ekonomik olarak zor şartlar içerisinde olunan bu günlerde Kahramanmaraşlı vatandaşların, alışverişlerini özellikle yerel firmalardan yapması, şehrin kalkınması için büyük önem taşımaktadır.

‘En Son Kaça Olur’ diyerek pazarlık yapabildiğimiz yerel esnaflarda yapılan bu çağrıyı yineleyerek, desteklerinden dolayı Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası’na teşekkür etti.