Hayırlı Bayramlar Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Abdülhamid Han Camii’nde kılınan namazın ardından vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Namaz çıkışı vatandaşlara çeşitli ikramların da yapıldığı programın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Bir Ramazan ayımızı daha geride bıraktık. Geçtiğimiz yıllarda pandemi dolayısıyla bazı kısıtlılıklar vardı. Ancak Hamdolsun bu sene iftarda ve sahurda vatandaşlarımızla bir araya gelerek Ramazan ayımızı dolu dolu geçirdik. Bugün de mübarek Ramazan Bayramı’mıza kavuştuk. Bayram namazımızı da Abdülhamid Han Camii’nde hemşehrilerimizle birlikte eda ettik ve akabinde de bayramlaştık. Bütün hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ve İslam coğrafyasının mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı’mızın tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.