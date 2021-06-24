Hayrettin Dede Türbesi vatandaşların ilgisini çekiyor!

1970 yıllarda inşa edildiği tahmin edilen türbe, Halk arasında Hayrettin Dede Türbesi olarak bilinmekte.

Geçtiğimiz günlerde, türbe mimarisinden uzak olan yapıyı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi restore ederek kente kazandırdı.

Rivayete göre burada iki şahsa ait mezar yer aldığı tahmin edilmektedir.

Buradaki mezarların kime ait olduğu konusunda değişik sözlü ifadeler olmakla birlikte mevcut kitabeye göre türbe ilk olarak 1847-1848 yılında Maraşlı Alirıza Sarmuk’a ait olarak inşa edilmiştir. Ancak kitabede adı geçen Maraşlı Alirıza Emin Sarmuk adlı şahış halk arasında geçen Hayrettin Dede mi yoksa buradaki diğer ikinci mezarın Hayretin Dede adlı kişiye aittir. Yoksa başka bir şâhısa mı ait olduğu tam olarak tespit edilmemiştir.

Kent halkının zorda kaldığı anlarda veya bir istekte bulunacağı zaman ilk duraklarından biri olan türbede vatandaşlar, istekleri ve duaları sonrası türbe içerisine para atıyor.

Divanlı mahalle muhtarı Atilla Erimhan, bu türbeyi restore ederek bizlere kazandıran büyükşehir belediyesine teşekkür ederim dedi.