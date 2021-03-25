Hayrettin Güngör AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’ne katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’ne katıldı. Pandemi tedbirleriyle gerçekleştiren ve tek tek şehirleri selamlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraşlılara, “Edeler, size kahramanlık herkesten çok yakışıyor. Kahramanmaraşlılar hoş geldiniz” diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongredeki hitaplarında Türkiye'yi Cumhur İttifakı ile birlikte önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna kavuşturacaklarını söyledi.

ŞEHRİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kongre ile ilgili yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 7. Olağan Büyük Kongremizi gerçekleştirdik. Türkiye için güven ve istikrar dedik. Gerçekleştirdiğimiz kongremiz şehrimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olsun. Kongremizde, 3 yıldır Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Sayın Mahir Ünal, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Meclis Grup Başkanvekilliği görevine getirildi. Hemşehrimiz Türk İslam Karakoç, Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Partimize ve şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.