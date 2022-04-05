Hayrettin Güngör’den öğrencilerin talebine olumlu yanıt  

Servis ücreti 5 liraya düşerken aradaki farkı büyükşehir belediyesi karşılayacak.

Elbistan’da İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 8 liraya yükselen servis ücretlerinde indirim yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e yaptıkları çağrı olumlu yanıt buldu.

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Özgür Küsmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile sağlanan görüşmede servis ücretinin 5 liraya düşürülüp aradaki farkın büyükşehir belediyesinde karşılanması kararı çıktığını söyledi.

Büyükşehir belediyesinin bu kararı öğrenci ve işletmeci tarafında da sevinçle karşılandı.