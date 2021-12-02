Hayvan hakları bahane kumar şahane!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hayvan hakları koruma derneklerinde kumar oynatıldığı ihbarını değerlendiren polis ekiplerinin yaptıkları operasyonda çok sayıda kumar aleti ve kumar parasına el konulurken, 16 kişiye 21 bin 376 lira ceza kesildi.
KAHRAMANMARAŞ 02.12.2021, 09:39 02.12.2021, 09:50
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, ilçe merkezinde bazı atıcılık spor ve hayvan hakları koruma derneklerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığı arama izni ile yaptığı operasyonlarda, kumar parası ve çok sayıda kumar aleti ele geçirdi.
Operasyonlarda 16 şahıs hakkında 21 bin 376 TL idari işlem yapılırken, 7 şahıs gözaltına alındı.
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