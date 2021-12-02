Hayvan hakları bahane kumar şahane!

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, ilçe merkezinde bazı atıcılık spor ve hayvan hakları koruma derneklerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığı arama izni ile yaptığı operasyonlarda, kumar parası ve çok sayıda kumar aleti ele geçirdi.

Operasyonlarda 16 şahıs hakkında 21 bin 376 TL idari işlem yapılırken, 7 şahıs gözaltına alındı.