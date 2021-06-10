Hayvan pazarında hareketlilik başladı!
Kurban bayramı yaklaşırken besiciler de pazarlarda yerlerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 10.06.2021, 16:50 10.06.2021, 17:39
Kahramanmaraş’ta hayvan yetiştiricileri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi küçükbaş ve büyükbaş hayvan tedariğini sağlamaya çalışıyor.
Kurban Bayramı’na yaklaşık bir ay gibi süre kalırken, koyun ve keçi yetiştiricileri de bin bir emeklerle besleyip büyüttüğü hayvanlarını kurbanlık diye vatandaşın karşısına çıkartmaya başladı.
Hayvan yetiştiricileri bu yıl yemin pahalanmasından ötürü fiyatların bir nebze arttığını ifade etti.
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