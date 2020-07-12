Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı

Kurban Bayramı’nın da yaklaşmasıyla vatandaşlar kurbanlık almak için canlı hayvan pazarlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Büyük baş ve küçük baş hayvanların bulunduğu canlı hayvan pazarlarında geçen haftalara göre bu hafta daha yoğun geçti.

Kurbanlıklara rağbet gösteren vatandaşlar canlı hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturuyor fakat alım satım işi gerçekleşmiyor.