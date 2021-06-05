Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, AK Parti Kahramanmaraş il binasına ziyaret!

Toplantıya Bakan Yardımcısı Nebati’nin yanı sıra Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti il ve ilçe yönetimi katılım sağladı.

Burada bir konuşma yapan Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, “teşriflerinden dolayı bakanımıza çok teşekkür ederim, bugün Kahramanmaraş’ın çok önemli sorunlarına değindik” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “sanayicilerin yeni yatırım alanlarıyla ilgili sorununu ortadan kaldırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, bakan yardımcımızın memleketimize gelmesiyle yapılan bazı yatırım ve hizmetlerin daha verimli ve daha hızlı olmasına büyük katkı sağlamıştır. Dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş sanayisinin başarılı çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Haber: Mehmet Deveci