Helikopter kazası şehitleri için Kur'an okudular

Ülkü Ocakları, helikopter kazasında şehit düşen 11 askerlerimiz ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Koronavirüs tedbirlerinin alındığı toplantı salonunda Ülkü Ocakları, şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Ülkü Ocakları Elbistan İlçe Teşkilatı binasında şehitler için düzenlenen programa Ocak Başkanı Esat Kılınç ve genç ülkücüler katıldı.

Şehitler için Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.