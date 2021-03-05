Helikopter kazasında şehit olan Astsubay Demir'in ailesine acı haber verildi

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, Demir'in şehadet haberini, Hartlap Mahallesi'nde ikamet eden babası Yaşar ile annesi Hatice Demir'e ulaştırdı.

Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Demir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.