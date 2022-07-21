Hem annelik yapıyor hem de evinin bütçesine katkı sağlıyor

Ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla eşine çalışmak istediğini söylemesinin ardından başlayan iş hayatında pes etmeden işini severek yapıyor.

3 çocuk annesi olan Hacer Gürdal’ın çocukları da sabahın erken saatlerinde başlayan mesaiye eşlik ediyor.

Hacer Gürdal’ın eşi Ahmet Gürdal’da, fırıncı ustasından memnun olduğunu söyledi.