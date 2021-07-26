Hem karşılıksız burs imkânı hem de iş garantisi!

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sürdürülebilir ve daha katma değerli ihracat için eğitilmiş nitelikli iş gücünün istihdamına destek sağlayan İhracatçı Birlikleri ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan protokolde, Tekstil Mühendisliği’ni tercih edecek öğrencilere karşılıksız burs imkânı ve iş garantisi veriliyor.

Tercihim Tekstil Mühendisliği projesiyle, yükseköğretimden endüstriye nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla öğrencilere üniversitede okurken staj, mezun olduktan sonra da istihdam garantisi sağlanıyor.

Akdeniz Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Balsuyu, “2018’de yüzde 42’si dolan tekstil mühendisliği kontenjanları, verilen burs sayesinde 2019 ve 2020 yıllarında %90 üzerinde doluluk oranlarına ulaşmış, birkaç üniversitenin kontenjanları %100 dolmuştur” dedi.

Balsuyu, konuşmasına şöyle devam etti;



“Bugün burada Tekstil Mühendisliği Algı Çalışması için YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) ile imzalanan protokolün sonucunda 2019 yılından bu yana vermeye başladığımız bursun tanıtımını yapmak için bulunuyoruz.

Bilindiği üzere Tekstil Mühendisliği algı çalışmalarının en önemli aşamalarından biri olan öğrencilere burs imkanı Ticaret Bakanlığımızdan onay almış ve akabinde 2 Mayıs 2019 tarihinde üniversite sınavında ilk 80 bine giren öğrencilerin tekstil mühendisliğini seçmesi durumunda asgari ücret tutarını bulan karşılıksız burs verilmesini öngören protokol, Ankara’da tekstil, hazır giyim ve tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalanmıştır.

Türk tekstil ve hazır giyim sektörleri sahip olduğu köklü geçmişi ile ülkemiz sanayi gelişiminde özel bir yere sahiptir. Sektörümüz yarattığı katma değer, oluşturduğu istihdam olanakları ve net döviz girdisi ile geçmişten gelen önemini bugün de korumaya devam etmektedir.

Sektörlerimiz Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren 2. sektörüdür ve Türkiye’nin toplam ihracatından %15’in üzerinde pay almaktadır. Aynı zamanda tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz verdiği dış ticaret fazlasıyla her yıl Türkiye ekonomisine 15 milyar dolardan fazla net döviz girişi sağlamaktadır.

Tekstil ve hazır giyim sektörlerimizin 2020 yılı ihracatı yaklaşık 25 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir ve perakende sektörü de dâhil olmak üzere 2 milyonu aşkın kişi istihdam edilmektedir. Sektörlerimizin en önemli sorunu nitelikli iş gücü sağlanamamasıdır.

Özellikle tarımdan spora, havacılıktan sanayiye birçok sektörde kullanım alanı olan Teknik Tekstil sektörü Avrupa Birliği tarafından geleceğin sektörü olarak belirlenmiştir. Bu durum bizim nitelikli iş gücüne ne kadar ihtiyacımız olduğunun apaçık göstergesidir.

Sektör olarak 2023 ihracat hedefimize ulaşmak için “farklı” ve “yenilikçi” ürünlere odaklanmak zorundayız. Sektörümüzün devamlılığı ve başarısı tasarım kültürünü, inovasyonu, yenilikçiliği öne çıkararak yakalayacağımız ivmede gizlidir. Katma değerde yaratacağımız artışla marka değerlerimiz daha da yükselecektir.

Katma değerli üretimi ve verimliliği artırmak için de nitelikli iş gücünün hayati önem taşıdığı aşikardır. Dünya üretim teknolojilerinin hızla Endüstri 4.0’a evrildiği bu dönemde hem verimliliği artırmak hem de sektörü Endüstri 4.0’a uyumlu hale getirmek için iyi yetişmiş nitelikli mühendislere ihtiyacımız var.

Geçmişte puanları TIP ile yarışan Tekstil Mühendisliği bölümüne olan negatif algıyı değiştirmek ve nitelikli tekstil mühendisleri yetiştirmek için sektör üzerine düşeni yaparak elini taşın altına koymuştur. 2018’de yüzde 42’si dolan tekstil mühendisliği kontenjanları, verilen burs sayesinde 2019 ve 2020 yıllarında %90 üzerinde doluluk oranlarına ulaşmış, birkaç üniversitenin kontenjanları %100 dolmuştur.

Tekstil Mühendisliği eğitim bursunun şartları, süresi ve miktarı şöyledir;

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) tercihlerinin ilk 5’inden en az birisinin Tekstil Mühendisliği olması ve bu tercihlerden birine yerleşmek

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) yerleştirme puanlarına göre Tekstil Mühendisliği programı için ilk 80 bin yer almak,

Her yarıyıl için 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olmak

Tekstil Mühendisliği bölümünün YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) kılavuzunda yer alan eğitim süresi içinde başarıyla tamamlaması durumunda ilgili sektörde çalışma taahhüdünde bulunmak

Ayrıca Tekstil Mühendisliği bölümüne yerleşip yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler de eğitim bursundan yararlanırlar.

Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında asgari ücret doğrultusunda güncellenir ve 2020-2021 öğretim yılı için 9 ay süresince öğrencilere ödenir.

İlk 20 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar

Tekstil Mühendisliğine yerleşenler için ilk 20-50 bin arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının %70’i kadar

Tekstil Mühendisliğine yerleşenler için ilk 50-80 bin arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının %50’si kadardır.” Muhabir: Gökhan Çalı