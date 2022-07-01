Hem koruyucu aileler hem de çocuklar çok mutlu!

Bu Özel Gün Kapsamında Koruyucu Aileler Bir Çok Etkinlikle Onure Edildi.

Etkinlikler Sonunda Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulunan Aileler Koruyucu Aile Olmanın Güzelliğinden Bahsederek Herkesi Koruyucu Aile Olmaya Davet Etti.