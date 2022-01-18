Hem öğreniyor hem üretiyor hem de kazandırıyorlar

Ülkemizde ve tüm sektörlerde nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla çağdaş bilim ve teknolojik metotları bilen, yorumlayan, kullanan ve alanındaki yeniliklere uyum sağlayan insan gücünün yetiştirilmesinin amaçlandığı okulda, grafik ve tasarım alanında eğitim alan öğrencilerin yeteneklerine ve becerilerine katkı sağlayacak bir baskı atölyesi açıldı.

Atölye çalışmaları kapsamında kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü tanıtıcı, uyarıcı ve açıklayıcı materyallerin basımı ve reklamı yapılmaya başlandı.



Piyasa koşullarında uygun ücretler karşılığında kamu kurumları, özel sektördeki kuruluşlar, okullar ve esnaflar için çalışmalar yapan okulda grafik ve fotoğraf alanında eğitim gören öğrenciler de çalışmalara katkı sağlıyor.



Hem tasarım hem de baskı işlemlerinde emek gösteren öğrenciler, becerilerini geliştirirken aynı zamanda okulun döner sermayesi sayesinde ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Hüseyin Ceritli, Kahramanmaraş’ta bünyesinde grafik ve fotoğraf alanı olan tek okul olduklarını belirterek, “Koronavirüs başlangıcından sonra okullarda yapılan reklam, tanıtım, uyarı ve ikaz levhaları ile ilgili sektörde bir açık olduğunu gözlemledik. Bu açığı okulumuzdaki öğrenciler aracılıyla kapatmanın yollarını denedik. Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği yaparak önce bir baskı makinesi aldık. Daha sonra da devletimiz bize baskı makineleri vererek destek oldu. Bu sayede Kahramanmaraş’ımızdaki kurum ve kuruluşların bu yöndeki ihtiyaçlarını gidermek için bir döner sermaye işine başladık.” ifadelerini kullandı.

Müdür Yardımcısı Yunus Sönmez ise okulun döner sermaye işletmesi aracılığıyla diğer okulların ve özel sektörün ihtiyacı olan reklam ürünlerini burada üretme imkânları olduğunu belirterek, “Okullarda ve iş yerlerinde en çok gözde olan iş sağlığı ve güvenliği, uyarı, yönlendirme vb. her türlü levhaları üretiyoruz. Amacımız üretkenlik, öğrencilerimizi piyasaya hazırlamak ve piyasada tutunmayı sağlamak.” ifadelerini kullandı.