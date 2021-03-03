Hem pandemi hem dövizin yükselmesi rakamları iki katına çıkardı

Yurt genelinde ikinci el araç piyasasında yaşanan artış araç yedek parça fiyatlarının da yükselmesine neden oldu.





Çoğu ithal olan yedek parça fiyatlarına korona virüs pandemesinden dolayı üretimde yaşanan aksaklıklar ve döviz kurundaki yükselişte eklenince geçen yıla göre neredeyse iki katına çıkan parça fiyatlarındaki son durumu Yedek Parçacı Satış Danışmanı Hacı Mehmet Kaya Aksu Habere anlattı.