Hem Yerde, Hem Gökte, Kahramanmaraş il Jandarma komutanlığı Vatan İçin Her Yerde

Yapmış olduğu başarılı operasyonlarla kahraman şehirde emniyet güçleri ile birlikte huzuru ve asayişi temin eden il jandarma komutanlığı ekipleri, gece gündüz demeden, yaşlısıyla, genciyle her zaman vatandaşın yanında olarak gönüllere giriyor

Kahramanmaraş il jandarma komutanlığına bağlı ekipler 24 Ocakta yaşlıları ziyaret ederek onlara doğum günü sürprizi yapmıştı.

Kapısı dahi çalınmayan pandemi sürecinde en büyük mücadeleyi evlerinde kalarak vatanına, milletine, geleceğine sahip çıkan ulu çınarlara büyük moral veren il jandarma ekipleri hazırlanan hediyeleri yaşlı vatandaşlara teslim ederek, bu kişilerin ilaç ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılayarak ulu çınarların hayır dualarını aldılar.



Büyüğünden küçüğüne her konudan vatandaşın yanında olan il jandarma komutanlığı kayak Merkezinde bu sefer minik çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.





İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timleri ise Kahramanmaraş’ın adeta görünmez yüzü, İl Jandarma Komutanlığı kayak merkezinde meydana gelebilecek olası mahsur kalma, kaza gibi olaylarda ilk müdahalenin yapılması için arama kurtarma timlerini bölgede bulunduruyor.



Her zaman her yerde vatandaşın yanında görev almanın gururunu yaşayan Kahramanmaraş il jandarma komutanlığı bu seferde 13 Ocakta Elbistan ilçesinde yoğun kar dolayısıyla yaylada mahsur kalan 2 kişinin yardımına yetişmişti.



Kahramanmaraş il jandarma komutanlığı milletle birlikte kahramanlık destanı yazmaya devam edecek. Haber: Gökhan Çalı