Hem yüzde 80 indirim hem de yüzlerce hediye

Ramazan Bayramı’na özel bir konseptte 3 gün üst üste olacak şekilde planlanan ‘Alışveriş Bayramı’ etkinliğinin sonuncusu, bu sabah itibariyle başlıyor. Dulkadiroğlu, Ahmet Karacabey ve Hulusi Efendi Caddeleri, 29 Nisan-1 Mayıs tarihileri arasında ‘alışverişin başkenti’ olacak. Alışveriş Bayramı, sahura kadar sürerken; özel etkinlikler de başta çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine eğlenceli ve farklı anlar yaşatacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’den, şeker tadındaki Alışveriş Bayramı’na katılmayı planlayan vatandaşları heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Başkan Gürbüz, 3 gün sürecek şenliğe renk katma adına çekiliş düzenleyeceklerini duyurdu. Çekiliş için şartları belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Çekilişe hak kazanmak için yerel esnafımızdan 250 lira ve üzerinde alışveriş yapmak gerekiyor. 250 liralık alışverişe 1 adet bilet vereceğiz. Vatandaşlarımız, bu biletle de çekilişe katılarak, iPhone 11, bisiklet, tablet bilgisayar, akılı saat, laptop ve onlarca farklı hediye kazanma şansını yakalayacak. Çekiliş ise, 1 Mayıs Pazar günü, saat 22.00’de Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı’nda gerçekleştirilecek” dedi.

Tüm Elbistanlıları ve bölge halkını Alışveriş Bayramı’na davet eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan, 3 gün boyunca yalnızca alışveriş merkezi olmakla kalmayacak. Caddelerimiz, insanlarımızla şenlenerek yaşamın ve ticari hareketin öznesi haline gelecek. Etkinliklerimiz sahura kadar sürecek. Sokak sanatçılarımızın seslendireceği ezgilere, belediyemizin ikramları ile eşlik edebileceksiniz. Şehrimizin 3 caddesinde dolu dolu yaşanacak bu etkinliğe tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.