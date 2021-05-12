Hemşireler Günü’nde ‘beyaz melekler’ unutulmadı
Covid-19’la mücadelede en ön saflarda yer alan beyaz melekler 12 Mayıs hemşireler haftasında unutulmadı.
KAHRAMANMARAŞ 12.05.2021, 16:24 12.05.2021, 17:51
Megapark Hastane Yönetimi hemşirelerin hemşireler gününü kutlayarak görev başında olan hemşirelere gül hediye etti.
1 yıldan fazla bir süredir mücadele eden hemşirelerin bu zor günde bir nebzede olsa yüzleri güldü.
Burada açıklamalarda bulunan Megapark Hastanesi baş hemşiresi hale gül çağlar tüm hemşirelerin hemşireler gününü kutlarım dedi.
Megapark Hastanesi Baş Hekim Yardımcısı Genel Cerrah Uzmanı Dr. Halil İbrahim Gökpınar ise konuşmasında beyaz melekleri bu günlerinde yalnız bırakmayarak onlara gül hediye ettik dedi.
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