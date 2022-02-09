“Her Ferdi Kahraman Maraş” konulu Konferans yapıldı!

Bu anlamda Tarihçi-Yazar Mehmet Işık, 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Dulkadiroğlu Sultan Alparslan Anadolu Lisesi’nde “Her Ferdi Kahraman Maraş” konulu Konferans verdi.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Tarihçi-Yazar Mehmet Işık, desteklerinden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.