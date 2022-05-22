Her geçen gün katları bir bir eksiliyor
Şehir Meydanı projesi kapsamında şu ana kadar yarısı yıkılan Kahramanmaraş İl Özel İdare Binasının batı cephesinde bulunan kolonlar ise hilti yardımıyla yıkılıyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.05.2022, 14:26 22.05.2022, 18:10
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Şehir Meydanı projesi kapsamında yıkımına başlanan ve yıkım süreci devam eden İl Özel İdare İş Merkezi Binasının her geçen gün katları bir bir eksiliyor.
Aralık 2021’de dış cephe sökümü ile başlayan alanın yıkım çalışmalarında gelinen süreçte ciddi ölçüde bir yol kat edilirken, yarısından fazlası yıkılan binanın batı cephesinde bulunan kolonlarının yıkılmasıyla süreç devam ediyor.
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