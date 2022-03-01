Her Hanenin Ayrı Bir Güzelliği Var
Serintepe, Osman Gazi ve Karacaoğlan mahallelerinde biz dizi ev ziyareti gerçekleştiren Başkan Hayrettin Güngör, “Her hanenin ayrı bir güzelliği var. Aynı olan ise bu memleketin özündeki misafirperverlik. Ziyaretlerimizde bizleri muhabbetle karşılayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi aile ziyareti gerçekleştirdi. Serintepe, Osman Gazi ve Karacaoğlan Mahallelerinde Mutlu, Üzüm, Uzun, Azınarığ ve Çomruk ailelerinin misafiri olan Başkan Güngör, çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Güngör, gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından tüm ailelere misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti. Aileler ise gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.
Bağımız Çok Güçlü
Ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hemşehrilerimizle, esnafımızla bağımız çok güçlü. Bu akşam da vatandaşlarımızın hanelerine misafir olduk. Her hanenin ayrı bir güzelliği var. Aynı olan ise bu memleketin özündeki misafirperverlik. Ziyaretlerimizde bizleri muhabbetle karşılayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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|27
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|O
|P
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|25
|50
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|27
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|26
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