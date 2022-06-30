Her şey çocuklara yuva sıcaklığını yaşatmak için!

Bu Kapsamda Daha Önceden Koruyucu Aileye Sahip Olan Beyza Ve Ahmet’in Doğum Günü Yapılırken Koruyucu Ailesine Yeni Kavuşan Eslem Ve Umut İçinde Hoş geldin Kutlaması Yapıldı.

Kahramanmaraş Koruyucu Aile Derneği Tarafından Bir Düğün Salonunda Gerçekleştirilen Kutlamaya Birçok Koruyucu Aile Ve Davetliler Katılım Sağladı.

Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Kahramanmaraş Koruyucu Aile Derneği Başkanı Hayati Dertli Koruyucu Ailenin Önemine Değinerek Kahramanmaraş’ın Bu Konuda Ülke Genelinde En Ön Sıralarda Yer Aldığını Vurguladı.