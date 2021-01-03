Herkes evde onlar işinin başında
Kısıtlamadan muaf olan emekçiler vatandaşlar için çalıştı.
KAHRAMANMARAŞ 03.01.2021, 16:57 03.01.2021, 19:30
Herkes Evinde Onlar İse Ekmek Teknelerinin Başındaydı.
80 Saatlik Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Evlerinde Kalan Vatandaşların Yanı Sıra Vatandaşlara Hizmet Eden Emekçiler Kısıtlamaya Rağmen Çalıştı.
Polis Ekipleri Uygulama Noktalarında, Dönerciler Paket Serviste, Belediye Çalışanları İse Daha Güzel Ve Temiz Kahramanmaraş İçin İşlerinin Başındaydı…
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