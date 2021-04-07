Heyelana müdahalede yoğun mesai
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Kısıklı mahallesinin heyelan sonucu kapanan yolunda, temizlik ve yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.
KAHRAMANMARAŞ 07.04.2021, 13:16
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Onikişubat ilçesine bağlı Kısıklı mahallesi Kayabaşı obası yolunda heyelan temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun yağışlar ve toprak kayması sebebiyle yola savrulan dev kaya kütleleri ekskavatör iş makinesi yardımıyla parçalanarak bölgeden kaldırılıyor. Hafriyat sevkiyatının devam ettiği yolun, heyelan temizlik çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanması ve yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.
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