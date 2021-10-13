Hikmet Gümüşer: ''Aksu TV’nin 14. yaşını kutlar, başarılar dilerim''

Güçlü yayın ağı ve öz verili çalışmalarıyla her yıl çıtayı daha da yükselterek izleyicisiyle buluşan Aksu TV, yeni yayın döneminde de birçok sürpriz program ile hem Kahramanmaraş’a hem de ülke geneline hitap ediyor.

KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Aksu Tv Eko Gündem yorumcusu Ekonomist Hikmet Gümüşer Aksu Tv’nin 14. yaşını kutladıklarını söyledi.