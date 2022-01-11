Hilmi Şahballı, koronavirüse yakalandı!
Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği güçlü seslerden Ozan Hilmi Şahballı, koronavirüse yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 11.01.2022, 17:27
7 gün önce teşhisi konulan Şahballı’nın bu gün kaldığı hastaneden taburcu edilerek evinde karantinasına devam edeceği öğrenildi.
Şahballı’nın sağlık durumunun ise iyi olduğu gelen bilgiler arasında.
Bizlerde Aksu TV ailesi olarak Kahramanmaraş’ın güçlü sesi Hilmi Şahballı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz.
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