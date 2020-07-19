Hırsız dolu araç Kahramanmaraş polisine takıldı

Hırsızlık olaylarının önlenmesi kapsamında çevre illeden Kahramanmaraş'a gelmesi muhtemel gezici grupların takibini yapan Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'den Kahramanmaraş'a araçla gelen 4 şahsı takip etti. İl merkezinde uğradıkları bir adreste operasyon ile

yakalanan şüpheli şahısların çevre illerde karıştıkları çok sayıda hırsızlık olayından aradıkları tespit edildi.

Şüphelilerin özellikle kapı kilidi zorlayarak evlerden hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

Hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi ve 21 suç kaydı olan Perihan D.,

7 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve 28 suç kaydı olan Erol D.,

Hırsızlık suçlarından 8 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan, cezaevi firarisi ve 11 suç kaydı olan Bülent D.

5 ayrı hırsızlık suçundan aranan, 3 yıl 1 ay hapis cezası olan ve 9 suç kaydı olan M.D.

polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş'ta herhangi bir olay yapamadan polisin dikkati sayesinde yakalanan şüpheliler Adli Makamlara sevk edildi.

Şüpheliler Perihan D., Bülent D. ve M.D. tutuklanırken, Şüpheli Erol D.'nin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.